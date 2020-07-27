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تفاصيل رسالة الرئيس الإيراني السابق إلى ولي العهد

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تفاصيل رسالة الرئيس الإيراني السابق إلى ولي العهد

الرياض (صدى):
قام الرئيس الإيراني السابق محمود نجاد ببعث رسالة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول الشأن اليمني.

وقال "نجاد" في رسالته: "كما تعرفون أن الحرب المدمرة في اليمن، التي اندلعت بسبب التنافسات والتدخلات الإقليمية وغير الإقليمية والتي ما زالت مستمرة لأكثر من خمس سنوات، حصدت حتى الآن عشرات الآلاف من الأرواح بين قتيل وجريح وخلّفت دماراً شاملاً".

وتابع: “لا يخفى على أحد بأنه، ومهما تطول هذه الحرب، لن تثمر غير الدمار وقتل الأبرياء من الجانبين، ولن ينتصر فيها أحد، وفي نهاية المطاف سيخسر الكل وسيكون موضوع تنديد الشعوب”.

ولفت إلى أن المصالح الحقيقية لكل شخص ولكل شعب تكمن في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة والحرية والمحبة والإعمار والتعاون الودي والبناء.

واستكمل : "من جهة أخرى، أثق تماماً أن بتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في وضع حد للوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة. كما ليس هناك من شك بأن تكاليف الباهظة للحرب المندلعة، لو توظف في البناء والإعمار عبر خطة عمل مشتركة إقليمية، ستزيل شبح الخوف والفقر والموت عن الناس وسينعم الكل بحياة كريمة وعادلة وحرة تحت ضياء السلام والأخوة".

وأوضح أنه بصفته عضو من المجتمع يعلن استعداده عن في حال موافقة المملكة وموافقة قائد الحوثيين عبدالملك بدرالدين، لتشكيل لجنة تضم عدد من الشخصيات الموثوقة عالمياً والمُتسمة بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابوبدر
اوقح واوسخ من كذا ما شفت. اليمن بلد عربي كان يعيش بامن وامان وتدخلهم وتوجيه كلبهم الحوثي القذر ابن القذر زعيم العصابة ليقتل ويدمر اليمن مثله مثل كلبهم الثاني زعيم حزب الشيطان نصر ابليس ليدمر سوريا ولبنان. عمرك لا تصدقهم هذولا هم اهل الخبث والنجاسة ومجوس مثلهم مثل الصهاينة لا ذمة ولا عهد. الحذر ثم الحذر وهذا نجاد مدفوع دفع ليسوي روحه يبي يضبط الامور وهو لا يهش ولا ينش والعالم اجمع يعرف ان الامر والنهي بيد الداعر الفاجر خامنىي لعنة الله عليه. هذا جاي الحين علشان جس النبض وحتى يسمعها اننا نبي نوقف الحرب وبالتالي يحسبونها انتصار لهم. ومن جهة اخرى يقعدون كل شوي يشغلون كلبهم الحوثي متى ما بغوا علينا. واولا واخرا حنا مع قيادتنا قيادة الحزم والعزم والخير. ربنا يحفظ مليكنا وولي عهده. لا.. القذر يقول بيتكلم مع الحوثي الكلب حتى ياخذ منه الموافقة. الحوثي زعيم عصابة ليس الا وليس له صفة رسمية لتمثيل اليمن.
ام ياسر
اما عن راي الدراسة عن بعد افضل على الأقل الترم الاول حتى تنضج الرؤية من المرض وان كان على الجولات ماهي في البيت واحضر الدروس عن بعد افضل يخلوا برنامج الجوال التعليم عن بعد والنت مفتوح عشان معاناة الناس اللى ماعندهم كمبيوتر افضل
هشام
حرب استنزاف
سعود
حرب اليمن اكلت الاخضر واليابس

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