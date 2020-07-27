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الرياض تسجل 106 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة الإجمالية 52 816 

Time منذ ساعة
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الرياض تسجل 106 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة الإجمالية 52 816 

الرياض (صدى):
شهدت مدينة الرياض، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت  106 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,816 حالة.

وسجلت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 23 حالة، تلاها وادي الدواسر 21 حالة، أما حوطة بني تميم وعفيف فقد تم رصد 7 حالات، بعدها الدوادمي 6 حالات، وفي السليل تم رصد 5 حالات، ثم 4 حالات في المزاحمية والدلم؛ بينما سجلت القويعية والمجمعة والزلفي 3 حالات، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في حريملاء وشقراء.

ووصل إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45,977 حالة تعافٍ، حيث سجلت 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 782 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابوبدر
اوقح واوسخ من كذا ما شفت. اليمن بلد عربي كان يعيش بامن وامان وتدخلهم وتوجيه كلبهم الحوثي القذر ابن القذر زعيم العصابة ليقتل ويدمر اليمن مثله مثل كلبهم الثاني زعيم حزب الشيطان نصر ابليس ليدمر سوريا ولبنان. عمرك لا تصدقهم هذولا هم اهل الخبث والنجاسة ومجوس مثلهم مثل الصهاينة لا ذمة ولا عهد. الحذر ثم الحذر وهذا نجاد مدفوع دفع ليسوي روحه يبي يضبط الامور وهو لا يهش ولا ينش والعالم اجمع يعرف ان الامر والنهي بيد الداعر الفاجر خامنىي لعنة الله عليه. هذا جاي الحين علشان جس النبض وحتى يسمعها اننا نبي نوقف الحرب وبالتالي يحسبونها انتصار لهم. ومن جهة اخرى يقعدون كل شوي يشغلون كلبهم الحوثي متى ما بغوا علينا. واولا واخرا حنا مع قيادتنا قيادة الحزم والعزم والخير. ربنا يحفظ مليكنا وولي عهده. لا.. القذر يقول بيتكلم مع الحوثي الكلب حتى ياخذ منه الموافقة. الحوثي زعيم عصابة ليس الا وليس له صفة رسمية لتمثيل اليمن.
ام ياسر
اما عن راي الدراسة عن بعد افضل على الأقل الترم الاول حتى تنضج الرؤية من المرض وان كان على الجولات ماهي في البيت واحضر الدروس عن بعد افضل يخلوا برنامج الجوال التعليم عن بعد والنت مفتوح عشان معاناة الناس اللى ماعندهم كمبيوتر افضل
هشام
حرب استنزاف
سعود
حرب اليمن اكلت الاخضر واليابس

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