الأعداد السابقة للصحيفة

شفروليه كابتيفا الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد " صور "

Time منذ 4 أيام
Views 2491
شفروليه كابتيفا الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد " صور "

أميرة خالد (صدى):
خطفت شفروليه كابتيفا الجديدة أنظار عشاق السيارات حولها بسبب تصميمها الرائع ومواصفاتها الخيالية، حيث أنها تعزز متعة الرحلة البرّية.

ونستعرض ٥ أسباب أساسية تجعل من شفروليه كابتيفا للعام 2021 المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات المثالية.

وجاءت شفروليه كابتيفا مزوَّدة قياسياً بخمسة مقاعد أو اختيارياً بسبعة مقاعد، حيث تضمن توفر مقعد مريح لكل واحد من ركّابها، وتساهم اللمسات الذكية مثل فتحات مكيّف الهواء في صف المقاعد الثاني وحاملات الأكواب ومنافذ USB في كل صف بتمكين الجميع من السفر براحة عالية مهما كانت مدّة الرحلة.

ومن الممكن طي مقاعد كابتيفا بعناية في الأرضية عندما لا يكون هناك حاجة لاستعمالها، مما يوسّع المساحة التحميلية للحد الأقصى لإتاحة نقل كل الحاجيات الكبيرة بدءً من الحقائب وصولاً إلى ألواح التزلّج على الماء.

وتميزت مقاعد الصف الثاني بمرونتها حيث يمكن طيّها بسهولة بنمط 60/40 نحو الأمام لإتاحة الوصول السهل إلى صف المقاعد خلفها، بينما يمكن طي صف المقاعد الثالث بنمط 50/50 لتوفير المزيد من المساحة في الصندوق الخلفي.

وصنعت كابتيفا من الفولاذ المتين مع حماية من الضربات الجانبية ومواضع لتثبيت مقعد الطفل تتوافق مع معايير ISOFIX الدولية عند كل مقعد، وهي بالتالي مصمَّمة للحفاظ على سلامة جميع ركّباها خلال الرحلات.

وامتازت شفروليه كابتيفا عن باقي المركبات العائلية العادية، فهي مركبة ملفِتة تتمتّع بشكل جريء معبِّر وتعكس المظهر الرياضي المتطوّر للإضافات الأحدث إلى عائلة شفروليه من مركبات الـSUV.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

أخر الأخبار

بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
Time منذ 26 دقيقة Views 1240
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
Time منذ 56 دقيقة Views 1692
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
Time منذ ساعة Views 1886
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
Time منذ ساعة Views 2127
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
Time منذ ساعة Views 1727
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
Time منذ ساعتين Views 3294
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
Time منذ ساعتين Views 1434
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
Time منذ ساعتين Views 2041
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
Time منذ 3 ساعات Views 2447
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
Time منذ 3 ساعات Views 325