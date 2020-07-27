شفروليه كابتيفا الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد " صور "

أميرة خالد (صدى):
خطفت شفروليه كابتيفا الجديدة أنظار عشاق السيارات حولها بسبب تصميمها الرائع ومواصفاتها الخيالية، حيث أنها تعزز متعة الرحلة البرّية.
ونستعرض ٥ أسباب أساسية تجعل من شفروليه كابتيفا للعام 2021 المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات المثالية.
وجاءت شفروليه كابتيفا مزوَّدة قياسياً بخمسة مقاعد أو اختيارياً بسبعة مقاعد، حيث تضمن توفر مقعد مريح لكل واحد من ركّابها، وتساهم اللمسات الذكية مثل فتحات مكيّف الهواء في صف المقاعد الثاني وحاملات الأكواب ومنافذ USB في كل صف بتمكين الجميع من السفر براحة عالية مهما كانت مدّة الرحلة.
ومن الممكن طي مقاعد كابتيفا بعناية في الأرضية عندما لا يكون هناك حاجة لاستعمالها، مما يوسّع المساحة التحميلية للحد الأقصى لإتاحة نقل كل الحاجيات الكبيرة بدءً من الحقائب وصولاً إلى ألواح التزلّج على الماء.
وتميزت مقاعد الصف الثاني بمرونتها حيث يمكن طيّها بسهولة بنمط 60/40 نحو الأمام لإتاحة الوصول السهل إلى صف المقاعد خلفها، بينما يمكن طي صف المقاعد الثالث بنمط 50/50 لتوفير المزيد من المساحة في الصندوق الخلفي.
وصنعت كابتيفا من الفولاذ المتين مع حماية من الضربات الجانبية ومواضع لتثبيت مقعد الطفل تتوافق مع معايير ISOFIX الدولية عند كل مقعد، وهي بالتالي مصمَّمة للحفاظ على سلامة جميع ركّباها خلال الرحلات.
وامتازت شفروليه كابتيفا عن باقي المركبات العائلية العادية، فهي مركبة ملفِتة تتمتّع بشكل جريء معبِّر وتعكس المظهر الرياضي المتطوّر للإضافات الأحدث إلى عائلة شفروليه من مركبات الـSUV.