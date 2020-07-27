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لاعب جابوني محترف بالدوري يعتنق الإسلام (فيديو)
منذ 31 دقيقة
1470
1
ماجد محمد (صدى):
اعتنق اللاعب الجابوني جوهان نجم نادي جدة، الإسلام ليدخل ضمن قائمة طويلة من اللاعبين سبقوه في المملكة.
وظهر اللاعب في الفيديو مع أحد الدعاة وهو ينطق الشهادة ويعلن اعتناقه للإسلام .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هذا وصف حاله تبكِّي ..
خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..
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