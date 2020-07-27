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متظاهر عراقي يوثق لحظة مقتله برصاصة في الرأس (فيديو)

Time منذ 36 دقيقة
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متظاهر عراقي يوثق لحظة مقتله برصاصة في الرأس (فيديو)

وكالات (صدى):
توفي متظاهران صباح الاثنين، متأثرين بجروحيهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.

وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي.

وقتل متظاهر عراقي، ليل الأحد، في قمع للأمن لمظاهرة وسط العاصمة العراقية بغداد، الذي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم.

واستخدمت قوات الأمن العنف والرصاص الحي لإنهاء الاحتجاج سط العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل مدني يدعى “أبو أحمد التميمي”، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في ساحة الاعتصام وحديقة الأمة.

وتوفي التميمي في مستشفى الجملة العصبية، شرق بغداد، متأثرا بإصابته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا وصف حاله تبكِّي ..
خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..

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