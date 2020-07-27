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شاهد.. سيول أودية الدرب تعانق مياه البحر بجازان

Time منذ 49 دقيقة
Views 1634
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شاهد.. سيول أودية الدرب تعانق مياه البحر بجازان

جازان (صدى):
وثق فيديو مشهد جمالي، اليوم الأثنين لسيول أودية الدرب وهي تعانق مياه البحر في مركز الشقيق بمنطقة جازان.

وكانت عدد من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول بغزارة للأمطار.

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أحدث التعليقات

خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقضب ارضك ، لايجيك اجن منه ...

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