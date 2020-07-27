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بالفيديو.. المطلق يوضح وقت ذبح الأضحية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المطلق يوضح وقت ذبح الأضحية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء وقت ذبح الأضحية.

وقال المطلق خلال حواره عبر قناة السعودية إن الأضاحي تذبح في الليل والمساء والنهار وفي كل الأوقات التي هي من يوم العيد وقت صلاة العيد إلى   بعد صلاة العيد إلى المغرب في آخر يوم الموافق ١٣ ذي الحجة لحين غروب الشمس.

وأضاف المطلق:" كان بعض العلماء يكره الذبح ليلا لأن فيه منع الخير للفقراء "، لافتا:"   قديما كان لا يوجد أنوار خلال ذبح الأضحية بالمساء، فالبعض كانوا يذبحون ليلا كي لا يدري الفقراء أن لديهم لحم ".

https://twitter.com/saudiatv/status/1287752343811915776

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أحدث التعليقات

خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقضب ارضك ، لايجيك اجن منه ...

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