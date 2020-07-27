الأهلي يواجه أزمة جديدة بسبب المؤشر

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن النادي الأهلي يواجه أزمة جديدة بشأن مفاوضات اللاعب سلمان المؤشر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تأخر المستحقات المالية لبعض اللاعبين.
وأوضحت التقارير بأن المفاوضات قد توقفت مع الأمير نواف بن عبدالعزيز وطارق كيال، مع سلمان المؤشر، لاعب الفريق، بعد رفض وكيله لمبلغ 4 ملايين لتسوية المتأخرات“.
وأضافت التقارير بان وكيل اللاعب طالب بكامل المبلغ المتأخر والبالغ 6 ملايين و800 ألف ريال، وبالتالي ستتحول المفاوضات لإدارة النادي لاستكمالها“، حيث ينتهي عقد المؤشر بعد 3 أيام ويصبح اللاعب حر وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ آخر.