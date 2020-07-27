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مغارات شعيب بتبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة
منذ ساعة
669
1
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أحدث التعليقات
خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقضب ارضك ، لايجيك اجن منه ...
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