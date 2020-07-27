بالفيديو.. محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

وكالات (صدى):
ودّع الدولي المصري محمد صلاح، صديقه ديان لوفرين الذي رحل إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي بعقد نهائي، بكلمات مؤثرة.
ونشر صلاح مقطع فيديو، قال فيه: " لا أعرف كيف أقول يا صديقي. لا تعرف شعوري الآن، سنفتقدك كثيرًا، خاصةً أنا " .
وأضاف: " لقد كنت لاعبًا لا يصدق وصديقًا عظيمًا بالنسبة لي، سوف نفتقدك كثيرًا، أفتقدك كثيرًا، أحبك كثيرًا، لقد كنت رائعًا خارج الملعب وداخله ".
وتابع: " لذا، شكرًا لك على كل ما فعلته للنادي، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى لك مسيرة رائعة أيضًا، والاستمتاع بالنادي الجديد مع عائلتك، شكرًا جزيلًا ونراكم قريبًا " .
وكان الثنائي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ أن انضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، وقد ساهم لوفرين (30 عامًا) المولود في البوسنة في احتلال منتخب كرواتيا المركز الثالث، في كأس العالم 2018، في روسيا.