الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

Time منذ ساعتين
Views 1793
بالفيديو.. محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

وكالات (صدى):
ودّع الدولي المصري محمد صلاح، صديقه ديان لوفرين الذي رحل إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي بعقد نهائي، بكلمات مؤثرة.

ونشر صلاح مقطع فيديو، قال فيه: " لا أعرف كيف أقول يا صديقي. لا تعرف شعوري الآن، سنفتقدك كثيرًا، خاصةً أنا " .

وأضاف: " لقد كنت لاعبًا لا يصدق وصديقًا عظيمًا بالنسبة لي، سوف نفتقدك كثيرًا، أفتقدك كثيرًا، أحبك كثيرًا، لقد كنت رائعًا خارج الملعب وداخله ".

وتابع: " لذا، شكرًا لك على كل ما فعلته للنادي، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى لك مسيرة رائعة أيضًا، والاستمتاع بالنادي الجديد مع عائلتك، شكرًا جزيلًا ونراكم قريبًا " .

وكان الثنائي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ أن انضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، وقد ساهم لوفرين (30 عامًا) المولود في البوسنة في احتلال منتخب كرواتيا المركز الثالث، في كأس العالم 2018، في روسيا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد
مريت اليوم على الدايري الشمالي زحام شديده عند اسواق باراك الحريم متبطحين على الارصفه كيف تبيها تخف وهذا سوق واحد اجل غيرها كم عندك في الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين .. من عند الباب الغربي .. .. احلق دقن حليمه بولند ان طلعت براءه ..
سعيد
اكيييد هذه المظاهرات واعمال الشغب مدعومة من نظام الحمدين مثل مظاهرات مصر والبحرين مدعومة من قطر الخراب
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن يطبخون خفافيش مع الحرافيش ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقضب ارضك ، لايجيك اجن منه ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. أماني السويسي تظهر لأول مرة بعد تعرُّضها للاعتداء
بالفيديو.. أماني السويسي تظهر لأول مرة بعد تعرُّضها للاعتداء
Time منذ دقيقة Views 1011
مشكلات قد تحدث اذا تأخر الرجل في الزواج
مشكلات قد تحدث اذا تأخر الرجل في الزواج
Time منذ 5 دقائق Views 1057
شفروليه كابتيفا الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد " صور "
شفروليه كابتيفا الجديدة تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد " صور "
Time منذ 8 دقائق Views 1069
عبدالرحمن الغامدي يرفض الحديث عن مستقبله مع الاتحاد
عبدالرحمن الغامدي يرفض الحديث عن مستقبله مع الاتحاد
Time منذ 12 دقيقة Views 1237
استشاري مكافحة عدوى يوضح مدى خطورة السفر خارجيًا (فيديو)
استشاري مكافحة عدوى يوضح مدى خطورة السفر خارجيًا (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 1466
لاعب جابوني محترف بالدوري يعتنق الإسلام (فيديو)
لاعب جابوني محترف بالدوري يعتنق الإسلام (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1467
حائل لا تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهور
حائل لا تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهور
Time منذ 35 دقيقة Views 1365
متظاهر عراقي يوثق لحظة مقتله برصاصة في الرأس (فيديو)
متظاهر عراقي يوثق لحظة مقتله برصاصة في الرأس (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1397
جاء يكحلها وعماها
جاء يكحلها وعماها
Time منذ 38 دقيقة Views 335
العسكري ماهو صاحي
العسكري ماهو صاحي
Time منذ 39 دقيقة Views 213