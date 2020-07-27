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تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج

Time منذ 17 دقيقة
Views 1360
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج

الرياض (صدى):
كلف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عددا من الدعاة الرسميين بأعمال التوعية والإرشاد للحجاج للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم عن كل ما يتعلق بشؤون الحج وأعماله، في إطار رسالة الوزارة لترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، وبيان ما تقدمة المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الأمانة بدأت بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة توعية الحجاج لعام 1441هـ، والتأكيد عليهم بضرورة العمل وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات المعنية من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.

وأشار الشيخ محسن الحارثي إلى أن تكليف الدعاة يأتي ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام الاستثنائي، مقدماً شكره وتقديره لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جهوده لدعم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي دأبت على توفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

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