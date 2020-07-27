الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث

فهمي محمد (صدى):
زعمت مليشيا الحوثي الإنقلابية بأن الجثث التي بدأت بدفنها والتي بلغت 715 جثة "بأنها "مجهولة الهوية" حيث قامت بعملية الدفن في مناطق تحت سيطرتها، حيث برزت التساؤلات حول هوية الجثث.
وعلق البعض على ذلك بأن الجثث لمعتقلين في سجونها ماتوا أثناء التعذيب، ومختفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ممن يتم الإعلان والنشر عنهم، حيث تنشط عصابات تجارة الأعضاء بإشراف قيادات حوثية.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أنه تم أمس الأحد دفن 40 جثة كانت في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، ضمن مراحل متعددة لدفن 715 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات الموتى في المحافظات التي يسيطرون عليها، بزعم أنها مجهولة الهوية.