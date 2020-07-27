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4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز

Time منذ 46 دقيقة
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4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز

طهران (صدى):
كشفت الأقمار الصناعية بأن إيران نقلت حاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، حيث حاولت 4 نظريات توضيح أسباب نقل الحاملة وأولها تقول بأنه من المرجح أناا تستخدم في التدريبات في الذخيرة الحية عما قريب بحسب بكة ABC الأمريكية.

وكانت النظرية الثانية تقول بأنها تخطيط لإختطاف مشابه لما قامت به عام 2015، خاصة مع إنكار الوسائل الإعلامية نقل الحاملة الوهمية.

والنظرية الثالثة قالت بأنها عملية إغراق وهمية ، كما حدث من قبل الحرس الثوري الإيراني في 2015 حيث استنسخوا حاملة طائرات أمريكية كهدف، وأغرقها، وآخر النظريات أن تكون تهديد للولايات المتحدة الأمريكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

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