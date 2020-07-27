4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز

طهران (صدى):
كشفت الأقمار الصناعية بأن إيران نقلت حاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز وسط توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، حيث حاولت 4 نظريات توضيح أسباب نقل الحاملة وأولها تقول بأنه من المرجح أناا تستخدم في التدريبات في الذخيرة الحية عما قريب بحسب بكة ABC الأمريكية.
وكانت النظرية الثانية تقول بأنها تخطيط لإختطاف مشابه لما قامت به عام 2015، خاصة مع إنكار الوسائل الإعلامية نقل الحاملة الوهمية.
والنظرية الثالثة قالت بأنها عملية إغراق وهمية ، كما حدث من قبل الحرس الثوري الإيراني في 2015 حيث استنسخوا حاملة طائرات أمريكية كهدف، وأغرقها، وآخر النظريات أن تكون تهديد للولايات المتحدة الأمريكية.