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"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"

Time منذ 29 دقيقة
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"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"

الرياض (صدى):
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه لن يكون هناك تسوية ختامية بعد 12 شهراً من الاشتراك في الفاتورة الثابتة، إذا جدد المشترك اشتراكه في الخدمة والتزم بالسداد.

وأشارت إلى أنه ستجدول فوارق الاستهلاك الفعلي عن متوسط الفاتورة الثابتة عن الـ 12 شهراً الماضية، رصيداً للمشترك إن كانت التسوية لصالحه، على بقية الأشهر التي تم جدولتها في الاشتراك الجديد، وكذلك الأمر إن كانت التسوية لصالح الشركة فإنها تجدول على بقية الأشهر، مضافة إلى المتوسط الجديد، وذلك لتسهل على المشتركين طرق السداد وتساعدهم على موازنة مصروفاتهم بين الصيف والشتاء طيلة العام.

وأكدت الشركة، أنه في حال الاشتراك في "الفاتورة الثابتة" لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو كانت الاستهلاك الفعلي أعلى من قيمة متوسط الفاتورة الثابتة؛ طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن التسوية الختامية لا تكون إلا عند إلغاء الخدمة تماماً، كما هو متبع في كل الشركات على مستوى العالم، ويتحدد مبلغ التسوية بناء على فوارق الاستهلاك الفعلي للمشترك عن المتوسط في الفاتورة الثابتة، ولا تضيف الشركة أية مبالغ أو رسوم إضافية على الخدمة على الإطلاق، فهي مجانية والتسجيل فيها اختياري، والإلغاء متاح في أي وقت، وحلول السداد مرنة.

وأكدت الشركة، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة.

الجدير بالذكر، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء، ويمكن للمشترك، الاشتراك فيها في أي وقت، بلا أي رسوم، كما يمكنه تجديدها تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ أو أن يلغيها في أي وقت.

ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركةهنا، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

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