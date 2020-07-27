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تعرف على الطرق الصحيحة لإيقاف السيارة على المنحدرات

Time منذ 4 أيام
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تعرف على الطرق الصحيحة لإيقاف السيارة على المنحدرات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يواجه قائدي السيارات مشكلة عند إيقاف السيارة أو ركنها على المنحدرات صعودا كانت أو هبوطا ، وتحديدا تلك التي تعمل بفتيس أوتوماتيك ، وقد يسمع صوت مثل الطقة وارتجاج بسيط في السيارة عند تغيير وضعية القير عند التوقف بين P و N.

وأوضح خبراء السيارات بأن التوقف الصحيح لها عند الركن على المنحدرات بالضغط أولًا على المكابح بشدة حتى تثبت السيارة، ثم نقوم بالضغط على الفرامل اليدوية، ثم نقوم بنقل وضعية القير إلى وضعية الباركنج P، حينها يكون تحميل وزن السيارة على فرامل اليد، وعند التحرك بالسيارة نقوم بالضغط على المكابح، ثم يتم فك وضعية الباركنج، ثم نفك فرامل اليد، ثم نتحرك بالسيارة.

وتابع الخبراء بأنه يجب تأمين السيارة عند ركنها على منحدر، فإنه بعد اتخاذ الأجراءات السابقة للركن، نقوم بإدارة مقود القيادة إلى الجهة اليمنى إذا كان التوقف في منحدر هابط، حتى إذا تحركت السيارة بسبب ضعف فرامل اليد ووضعية الباركنج فإن السيارة تصطدم بالرصيف وتتوقف ولا تتجه نحو السيارات فتحدث مشكلة، وفي حال المنحدر الصاعد فيجب أن تقوم بإدارة مقود السيارة إلى الجهة اليسرى، حتى إذا هبطت السيارة تتجه أيضًا للرصيف وتتوقف،وفي حال عدم وجود رصيف تتخذ نفس الوضعيات حتى لا تتجه السيارة نحو الطريق وتتسبب في حوادث سير.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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