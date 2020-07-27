الأعداد السابقة للصحيفة

إيداع أكثر من 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

Time منذ ساعة
Views 1486
إيداع أكثر من 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020، تجاوزت 22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهرياً يأتي تأكيداً منه على التزامه في دعم مستفيدي "القرض المدعُوم"، مؤكداً على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد بن ماضي على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للمواطنين أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المُتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين ما أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م وحتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-.

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق بالمملكة حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار فايروس "كورونا"، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونياً ليتمكن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحاً أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات "القرض المدعُوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088-وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

أخر الأخبار

الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
Time منذ 25 ثانية Views 1030
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1286
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
Time منذ 11 دقيقة Views 1306
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
Time منذ 17 دقيقة Views 1349
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
Time منذ 17 دقيقة Views 266
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
Time منذ 21 دقيقة Views 1389
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
Time منذ 29 دقيقة Views 1482
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
Time منذ 36 دقيقة Views 1802
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
Time منذ 40 دقيقة Views 1183
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
Time منذ 45 دقيقة Views 1644