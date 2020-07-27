الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الخارجية: نؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية

Time منذ ساعة
Views 1581
وزير الخارجية: نؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن المملكة تؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، كما تدعم الموقف المصري بشأن ليبيا.

وقال ‏وزير خارجية مصر سامح شكري: " ننسق المواقف مع السعودية لمواجهة التحديات والتصدي للتدخلات الإقليمية"؛ مضيفًا: " نؤيد الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.. لا توجد إرادة سياسية في ليبيا لحل الأزمة بالحوار".

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان في القاهرة؛ لبحث أهم قضايا التعاون الثُنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

أخر الأخبار

الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
Time منذ 14 ثانية Views 1016
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1284
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
Time منذ 11 دقيقة Views 1301
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
Time منذ 16 دقيقة Views 1344
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
Time منذ 17 دقيقة Views 266
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
Time منذ 21 دقيقة Views 1386
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
Time منذ 29 دقيقة Views 1481
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
Time منذ 36 دقيقة Views 1801
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
Time منذ 40 دقيقة Views 1183
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
Time منذ 45 دقيقة Views 1644