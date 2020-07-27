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الطيران المدني لـ"الحجاج": حمل القطع الحادة محظور على متن الطائرة
منذ ساعة
1538
الرياض (صدى):
قدمت هيئة الطيران المدني، نصائحها للحجاج بعدم حمل القطع الحادة في العفش المحمول باليد لأنها محظورة على متن الطائرات .
ونشرت الهيئة عبر حسابها "تويتر" إنفوجراف بأن من بين الأدوات الحادة المقص، أو السكاكين.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل
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