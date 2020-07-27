الأعداد السابقة للصحيفة

الطيران المدني لـ"الحجاج": حمل القطع الحادة محظور على متن الطائرة

Time منذ ساعة
Views 1538
الطيران المدني لـ"الحجاج": حمل القطع الحادة محظور على متن الطائرة

الرياض (صدى):
قدمت هيئة الطيران المدني، نصائحها للحجاج بعدم حمل القطع الحادة في العفش المحمول باليد لأنها محظورة على متن الطائرات .

ونشرت الهيئة عبر حسابها "تويتر" إنفوجراف بأن من بين الأدوات الحادة المقص، أو السكاكين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دنيا حظوظ .. .. والملاقيف في لظوظ ..
هشام
ياجماعة الخير خلو ١و٢و٣ مايجيبو الجوال عشان التصوير و٤و٥و٦ يجيبو الجوال صح
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
هشام
يا جماعة طيب خلو ١ و٢ و٣ مايجيبو الجوا عشان التصوير اما ٤و٥و٦ يجيبو الجوال
عبد الماجد
لسبب الرئيس في انخفاض الحالات اهو الله سبحانه ثم الكمام الوعي والتعقيم و حرارة الشمس العالية التي تقتل الجراثيم والوباء وتعقم البيوت والشوارع والسيارات حرارة الشمس نعمة لايعلمها الا القليل

أخر الأخبار

الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
الحوثيين يبدأون في عمليات دفن جماعية بعد أن ضاقت الثلاجات بالجثث
Time منذ 3 ثواني Views 0
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1281
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
بالفيديو.. سعد الخثلان: من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة
Time منذ 11 دقيقة Views 1291
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
تكليف دعاة لمرافقة الحجاج والإجابة على تساؤلاتهم طوال موسم الحج
Time منذ 16 دقيقة Views 1341
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
شاب ينال 800 مليون دولار بسبب ابتسامته
Time منذ 17 دقيقة Views 262
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
وظيفة شاغرة في بنك البلاد
Time منذ 21 دقيقة Views 1379
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
"السعودية للكهرباء": توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في "الثابتة"
Time منذ 28 دقيقة Views 1478
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
تحذير من 19 تطبيقًا يجب حذفها فورًا من هاتفك
Time منذ 36 دقيقة Views 1799
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
مخاطر قد تحدث عند الجلوس في المنزل لفترة طويلة
Time منذ 40 دقيقة Views 1183
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
4 نظريات محتملة لنقل إيران لحاملة طائرات وهمية لمضيق هرمز
Time منذ 45 دقيقة Views 1640