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حقيقة إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة

Time منذ 25 دقيقة
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حقيقة إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عن إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة، لافتة إلى أنه تم تأجيله فقط.

وقال حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " بناء على توصيات اللجنة الوطنية للتحصينات، فإنه يؤجل إعطاء لقاح الدرن BCG من عمر الولادة لعمر الـ٦ أشهر مع بقية اللقاحات المجدولة لهذا العمر" .

وعلى جانب آخر، كانت الوزارة قد أكدت أنه عند ارتفاع درجة الحرارة يجب شرب السوائل، وأخذ قسط من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل؛ لتجنب الجفاف.

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أحدث التعليقات

سامر
اتركها تجيب خادمه ومربيه للاولا وبعدها ارفع دعوه واسحب حضانه الاولاد منها لأنه ام غير صالحه لتربيه الاولاد
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام و الوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير

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