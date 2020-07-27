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‏وزير الشؤون الإسلامية: أزمة كورونا أثرت على موسم حج هذا العام

Time منذ 37 دقيقة
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‏وزير الشؤون الإسلامية: أزمة كورونا أثرت على موسم حج هذا العام

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على موسم حج هذا العام.

وقال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، أن المملكة كانت ولا زالت تعتني بالحرم الشريف والمشاعر وقاصديها.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن المملكة تسعى جاهدة لمقاومة الوباء وتستشعر واجب حفظ الأنفس، ‏وتقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج مشددًا على أنها لن تتراخى في حفظ أنفس وأرواح الحجاج؛ مضيفًا: " موسم حج هذا العام يحقق إقامة الشعيرة ويحفظ للحجاج سلامتهم".

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... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
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... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام و الوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
خالد الحربي
بارك الله في جهودكم وحفظكم الله من كل مكروه 💐
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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