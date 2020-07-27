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صحفية شهيرة ترفض عرض قطر المغري وترد: لن أبيع سمعتي من أجل المال

Time منذ 53 دقيقة
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صحفية شهيرة ترفض عرض قطر المغري وترد: لن أبيع سمعتي من أجل المال

ماجد القزيز (صدى):
قدمت قطر عرضا مغريا إلى الصحفية الشهيرة في أذربيجان خديجة إسماعيل، ورفضت العرض وردت على ذلك بقولها بأنها "لن تبيع سمعتها من أجل المال" وتعمل خديجة في مجال الصحافة الإستقصائية منذ سنوات طويلة .

وقالت تقارير بأن خديجة تلقت عرض جائزة من مركز “سيادة القانون ومكافحة الفساد” في قطر، وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي، إلا أن الصحفية لم تسارع إلى قبول الجائزة، بعد استقصائها بشأن أنشطة المركز وحقيقته، لتكتشف أن أمير قطر تميم بن حمد يقف وراء تمويل المركز، وهو الذي أمر بإغلاق مركز الصحافة الاستقصائية في بلده.

وعلقت خديجة بأنها علمت بأن أمير قطر الذي يقدم نفسه مصلحا أغلق مركزا للصحافة الاستقصائية، وتابعت: “قطر تعتبر مهنة الصحافة خطيرة”، مردفة "لماذا أنا؟ لقد منحوا الجائزة لثلاث سنوات ولم يقبل أي صحفي مشهور استلام الجائزة، إن الصحفيين المحترفين والمشهورين هم الذين يضفون الشرعية على مثل المبادرات".

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أحدث التعليقات

QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام و الوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
خالد الحربي
بارك الله في جهودكم وحفظكم الله من كل مكروه 💐
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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