صحفية شهيرة ترفض عرض قطر المغري وترد: لن أبيع سمعتي من أجل المال

ماجد القزيز (صدى):
قدمت قطر عرضا مغريا إلى الصحفية الشهيرة في أذربيجان خديجة إسماعيل، ورفضت العرض وردت على ذلك بقولها بأنها "لن تبيع سمعتها من أجل المال" وتعمل خديجة في مجال الصحافة الإستقصائية منذ سنوات طويلة .
وقالت تقارير بأن خديجة تلقت عرض جائزة من مركز “سيادة القانون ومكافحة الفساد” في قطر، وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي، إلا أن الصحفية لم تسارع إلى قبول الجائزة، بعد استقصائها بشأن أنشطة المركز وحقيقته، لتكتشف أن أمير قطر تميم بن حمد يقف وراء تمويل المركز، وهو الذي أمر بإغلاق مركز الصحافة الاستقصائية في بلده.
وعلقت خديجة بأنها علمت بأن أمير قطر الذي يقدم نفسه مصلحا أغلق مركزا للصحافة الاستقصائية، وتابعت: “قطر تعتبر مهنة الصحافة خطيرة”، مردفة "لماذا أنا؟ لقد منحوا الجائزة لثلاث سنوات ولم يقبل أي صحفي مشهور استلام الجائزة، إن الصحفيين المحترفين والمشهورين هم الذين يضفون الشرعية على مثل المبادرات".