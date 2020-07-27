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بالفيديو.. قرب الانتهاء من التوسعة الثالثة بالحرم المكي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قرب الانتهاء من التوسعة الثالثة بالحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
أكد مدير عام التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف المهندس فارس المطرفي، اليوم الاثنين، على قرب الانتهاء من أعمال التوسعة، حيث أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز المشروع في أقرب وقت.

وأوضح المهندس فارس المطرفي، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن التوسعة الثالثة هي الأضخم على مر التاريخ؛ كونها تُجرى على مساحة 1.24 مليون متر مربع، كما أنها تتسع لأكثر مليون حاج.

وأشار "المطرفي" إلى أنها تحتوي على أحدث التقنيات الصوتية، والكثير من كاميرات المراقبة والبث التلفزيوني، فضلًا عن عدة أنفاق وأسقف متحركة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام و الوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
خالد الحربي
بارك الله في جهودكم وحفظكم الله من كل مكروه 💐
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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