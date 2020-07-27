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الجمعية الفلكية بجدة رصد قمر التربيع الأول مساء اليوم

Time منذ ساعة
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الجمعية الفلكية بجدة رصد قمر التربيع الأول مساء اليوم

جدة (صدى):
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة بأن رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم الإثنين والذي سيظل مشاهدا بالعين المجردة إلى أن يغرب عند منتصف الليل .

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏رصد قمر التربيع الأول في سماء المنطقة العربية، مساء اليوم ‏‏(الإثنين) وسيظل مشاهداً بالعين المجردة إلى أن يغرب عند ‏منتصف الليل‎.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية بأن القمر سيشرق بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي، ‏ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت ‏مكة (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع ‏المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء ‏مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس‎.

وأوضح أبو زاهرة أن فترة التربيع الأول تعني ظهور نصف القمر مضاء ‏ونصفه الآخر مظلم، لافتًا إلى أن هذا الوقت هو المثالي لرصد ‏تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العيني أو تلسكوب ‏صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا. ‏

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... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام و الوطن بخير
QLQ
... من باب احققاق الحق فواتير البيت من خمس سنوات معدلها الشهري لا يتجاوز 9 الـــــــى 8 ريال بعد العداد الالكتروني 150 ريال كل شهر لمدة ثلاث اشهر من شهر 3 الى 6 ميلادي بعد الشكاوي الشهر الرابع نزلت الى 13 ريال بقدره قادر ومازالت مبالغ الثلاث اشهر بين شد واخذ وعطا مره يقولون تم تسويتها ونتظر الموافقة ومره يقولون تم التصفية ومره يقولون لم يتم شي سدد كل عام والوطن بخير
خالد الحربي
بارك الله في جهودكم وحفظكم الله من كل مكروه 💐
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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