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نقش رائع من منطقة نجران والكتابة بخط المسند
منذ 43 دقيقة
650
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أحدث التعليقات
ابن حزم
خذوها مني نصيحة محب إذا امتلاء خزان الماء قفل المويه إلى تجيك من المشروع وكل يومين افتح المحبس وعب خزانك لأن من قوة الدفع ينحسب عليك الهواء
ابن حزم
ههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه ويرجعه إلى وطنه وشعبه قريباً .
حمود ابوعبدالله
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
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