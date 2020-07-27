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بالفيديو.. أجواء ممطرة بديعة مع أصوات الطيور بسودة عسير

Time منذ 8 دقائق
Views 1225
بالفيديو.. أجواء ممطرة بديعة مع أصوات الطيور بسودة عسير

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أجواء جميلة وبديعة مصحوبة بالمطر وتدينها أصوات الطيور في سودة بمنطقة عسير.

وبلغت درجة الحرارة، اليوم الاثنين ٦-١٢-١٤٤١هـ، 16م°؛ فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت أن ذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
خذوها مني نصيحة محب إذا امتلاء خزان الماء قفل المويه إلى تجيك من المشروع وكل يومين افتح المحبس وعب خزانك لأن من قوة الدفع ينحسب عليك الهواء
ابن حزم
ههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه ويرجعه إلى وطنه وشعبه قريباً .
حمود ابوعبدالله
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .

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