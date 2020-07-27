تسريبات تكشف مميزات الحاسب اللوحي «جلاكسي تاب 7» المرتقب

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات مواصفات الحاسب اللوحي المرتقب جلاكسي تاب 7"، حيث تخلت الشركة عن عدد من المواصفات الرئيسية التي تميز حواسبها اللوحية.
وأبرزت التسريبات تخلي سامسونج عن شاشات "سوبر أموليد" اللمسية المميزة لها، واعتمادها على شاشات "LCD" جديدة، كما تجهز الشركة نسخة من "جلاكسي تاب 7" 11 بوصة، بدلًا من نسختها الكبيرة المعتادة 12.4 بوصة.
أوضحت التسريبات بأن سامسونج ستجعل قارئ بصمة الإصبع مثبّتًا على جانب الحاسب، بدلًا من وضعه كمستشعر ضوئي في الشاشة، كما سيتم دعم الحاسب بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865 بلس" ويدعم الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رئيسية 13 ميجابيكسل وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل،.
وأشارت التسريبات إلى أن الحاسب جلاكسي تاب ، سيحمل قلم "إس بين" الذكي، وسيدعم بتقنية Wireless DeX الثورية الجديدة، التي يمكنها ربط أي حاسب لوحي مع أجهزة سطح المكتب بسهولة شديدة، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الحاسب عن 649 دولارًا أمريكيًّا.