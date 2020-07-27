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بالفيديو.. عملية تعقيم حقائب الحجاج قبل إرسالها إلى مقر إقامتهم

Time منذ ساعة
Views 1561
بالفيديو.. عملية تعقيم حقائب الحجاج قبل إرسالها إلى مقر إقامتهم

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عملية تعقيم حقائب الحجاج قبل إرسالها إلى غرفهم، ضمن الإجراءات الوقائية المعمول بها في مقر إقامتهم بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، إنه يتم تعقيم حقائب الحجاج مرتين إحداهما قبل إرسالهم عبر البريد السعودي إلى مدنهم لتسليمها لهم، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

وأشار "الحقباني" إلى أن المرة الثانية التي تُعقم فيها الحقائب تكون بعد وصول الحجاج إلى مقر المحجر الصحي في مكة المكرمة، حيث يتم تعقيمها قبل وضعها في غرف الحجاج؛ تجنباً للعدوى وتنقل الفيروسات.

وفي السياق نفسه، قال أن الحقيبة المُخصصة تحمل اسم الحاج ورقم غرفته، وتكون مُسجلة بذلك قبل إرسالها إلى مدينة الحاج عبر البريد.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
خذوها مني نصيحة محب إذا امتلاء خزان الماء قفل المويه إلى تجيك من المشروع وكل يومين افتح المحبس وعب خزانك لأن من قوة الدفع ينحسب عليك الهواء
ابن حزم
ههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه ويرجعه إلى وطنه وشعبه قريباً .
حمود ابوعبدالله
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .

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