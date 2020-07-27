وظيفة إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة التعاونية للتأمين، عبر حسابها الرسمي على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس في منطقة الرياض. بمسمى مدير المشتريات والمواد.
وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة، يفضل الحصول على دبلوم CIPS من المستوى 5، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال المشتريات منها 3 سنوات على مستوى الإدارة، مهارات قوية فيMS Office، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن المهام الوظيفية: تحديد أولويات شراء السلع والخدمات والتفاوض وإدارة مشاكل الشراء من أجل الحصول على الفوائد المثلى لشركة التعاونية، مراجعة وضمان جودة الخدمات ومنتجات العمل التي تقدمها الدائرة وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها، وضع وتحسين الإجراءات والسياسات التشغيلية بما يتماشى مع التوجيه المؤسسي والاستراتيجي.
وقالت أن التقديم متاح من اليوم الاثنين، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــا .