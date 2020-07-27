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النصر يقدم عرضا جديدا لإعادة مايكون

Time منذ ساعة
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النصر يقدم عرضا جديدا لإعادة مايكون

نواف السالم (صدى):
ودع البرازيلي مايكون جماهير نادي النصر أمس رسميا ليعود إلى نادي "غلطة ساري التركي، إلا أن تصرف مفاجئ من إدارة النصر قد يعيد المدافع الى النادي من جديد، قبل إستئناف المباريات المتبقية بالدوري .

وقالت تقارير بأن إدارة النصر حاولت إقناع غلطة سراي بالتخلي عن مايكون نهائيًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الطلبات المالية الكبيرة من النادي التركي جعلت النصر يرفض استكمال المفاوضات وإبلاغ مايكون بمغادرة النادي.

وتابعت التقارير بأن عرضا جديدا قدمته إدارة النصر لإعادة مايكون من أجل إرساله لنادي غلطة سراي أملًا في إقناعهم بالتخلي عن خدماته نهائيًا للعالمي خلال الفترة المقبلة ، وسيكون الرد خلال مهلة مدتها أسبوع واحدا فقط.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ههههههه
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما فيه ويرجعه إلى وطنه وشعبه قريباً .
حمود ابوعبدالله
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
أحمد
وش دخل الهلال يا فقراوي أحد جاب طاري ((كبير أسيا)) ؟؟!!!!!!!!!! الموضوع يخص // صغير الرياض// وشكوى من لاعب يطالب بحقوقه [يا فقير -يا متعصب] التعصب أتلف التمييز في مخك ((كبير أسيا -الزعيم العالمي-واجهة الكرة السعودية والخليجية والعربية والأسيوية)) قبل ما تعلق على أي خبر إقراء الخبر أكثر من مرة مثلك ما ينفع معه إلا التكرار حتى يستوعب.

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