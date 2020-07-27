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ظهور طراز أزيرا الجديد 2021 في الناغي هيونداي

Time منذ 4 أيام
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ظهور طراز أزيرا الجديد 2021 في الناغي هيونداي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات - هيونداي، طراز أزيرا الجديد 2021 بالمملكة؛ حيث خضعت السيارة الجديدة لعملية تجديد شاملة، وتصميم يعمق معاني الرفاهية والفخامه بحيث يوفر الطراز الجديد منها مظهرًا جذاباً يتمتع بأحدث الميزات والتكنولوجيا المتطورة.

وتعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية "سينشوس سبورتنيس - Sensuous Sportiness"، وما يبرزه من تناغم بين البنية والتصميم والتكنولوجيا؛ فيما تم تجديد الجزء الأمامي من السيارة بعمل تغييرات في شبكة المبرد المدمجة، مع وضع مصابيح أمامية بنظام إضاءة LED، حيث تم تركيب مصباح أمامي LED ومصابيح نهارية مخفية (مدمجة) (DRL) مع تصميم إضاءة بنظام ستارلايت رائع.

ويضم الجزء الخلفي قاعدة عجلات أطول وخطوط جانبية انسيابية رشيقة، ويحتوي على مصباح خلفي LED أطول وأكثر أناقة، وبمظهر متوازن؛ فضلًا عن تصميم داخلي أنيق للمقصورة يتضمن لوحة 12.3 بوصة ونظام ملاحة فيديو وصوت عالي الدقة (AVN) ونظام (SBW) ونظام الشحن اللاسلكي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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