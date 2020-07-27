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تعليق متحدث البنوك على استقطاع رواتب مستفيدي تأجيل أقساط التمويل

Time منذ ساعة
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تعليق متحدث البنوك على استقطاع رواتب مستفيدي تأجيل أقساط التمويل

الرياض (صدى):
علق المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الاثنين، على شكاوى بعض المُستفيدين من تأجيل أقساط التمويل لمدة ثلاثة أشهر، بعدما حدثت استقطاعات في رواتبهم.

وأكد طلعت حافظ، إن ما يحدث في بعض الحالات من استقطاعات تكون غير مقصودة وخارجة عن الإرادة، كما أنه يتم تدارك ذلك وإعادة ما تم استقطاعه للمُستفيدين.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث البنوك، أن تأجيل أقسام التمويل للمُستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" ، يشمل كافة من سبق إضافتهم إلى "ساند" وكذلك القوائم الجديدة.

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أحدث التعليقات

المليليح
يا وليد اطلع منها انت ويروح التعصب والفتنه وتزين كورتنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينه .. ياولد لياصار خصمك القاضي ، من تقاضي ,,, .. تدفع يعني تدفع ، او ارفع شكواك لله ، ثم لمن هم اعلى منهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصر ..^^
مطر الاسود
حدث ولا حرج , وصلتني فاتورة مياه بمبلغ 26000 ريال ,تراكمت علينا المطالب من كل حدب وصوب وما بقي علينا إلا شركة المياه الوطنية علشان تكمل الناقص مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
مطر الاسود
حدث ولا حرج , وصلتني فاتورة مياه بمبلغ 26000 ريال ,تراكمت علينا المطالب من كل حدب وصوب وما بقي علينا إلا شركة المياه الوطنية علشان تكمل الناقص مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

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