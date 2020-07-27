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أمطار على محافظة رجال المع

Time منذ 13 دقيقة
Views 1283
أمطار على محافظة رجال المع

محايل (صدى):
هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال المع، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
ال سعود تاج راسك يا ابن المتعه وراس اللي خلفوك هذا اذا كنت نعرف اللي خلفوك
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ماهي ناسيه راع الجمايل ... .. اسعد الله صباحك اخوي هذا اليوم وكل يوم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
اظن كلمة تسلق مشتقه من اسم سلق .. او سلقلق ..

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