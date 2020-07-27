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الدفاع المدني يحذر من الأحوال الجوية التي تشهدها مكة المكرمة

Time منذ 28 دقيقة
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الدفاع المدني يحذر من الأحوال الجوية التي تشهدها مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتدني في مدى الرؤية وذلك على كلاً من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربه - خليص - عرفات - مزدلفه - ميسان، اعتبارا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 21:00 مساءا لهذا اليوم الاثنين الموافق 1441/12/6 هـ.

ودعت إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
ال سعود تاج راسك يا ابن المتعه وراس اللي خلفوك هذا اذا كنت نعرف اللي خلفوك
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ماهي ناسيه راع الجمايل ... .. اسعد الله صباحك اخوي هذا اليوم وكل يوم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
اظن كلمة تسلق مشتقه من اسم سلق .. او سلقلق ..

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