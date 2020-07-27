الحصيني: موجة حر قادمة ودرجات الحرارة تصل للـ 50

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة على عدة مناطق.
وقال الحصيني: " بعد أن عاشت منطقتي الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الثلاثة الأيام الماضية، من الثلاثاء موجة حر سادسة متوقعة، ويُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي" .
وأضاف: " قد تسجل 50 درجة على الشرقية والخليج، والمدينة المنورةـ والرياض، والقصيم، حائل والجوف والشمالية وتبوك من44 لـ 49 درجة، وقد تستمر مدة اسبوع -الا ان يصرفها الله - " .
وتوقع الحصيني اليوم الأثنين، هطول امطار على أجزاء من مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وغرب الوسطى و الربع الخالي وعمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة وغبار متفاوت.