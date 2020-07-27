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الحصيني: موجة حر قادمة ودرجات الحرارة تصل للـ 50

Time منذ 33 دقيقة
Views 1699
الحصيني: موجة حر قادمة ودرجات الحرارة تصل للـ 50

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة على عدة مناطق.

وقال الحصيني: " بعد أن عاشت منطقتي الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الثلاثة الأيام الماضية، من الثلاثاء موجة حر سادسة متوقعة، ويُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي" .

وأضاف: " قد تسجل 50 درجة على الشرقية والخليج، والمدينة المنورةـ والرياض، والقصيم، حائل والجوف والشمالية وتبوك من44 لـ 49 درجة، وقد تستمر مدة اسبوع -الا ان يصرفها الله - " .

وتوقع الحصيني اليوم الأثنين، هطول امطار على أجزاء من مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وغرب الوسطى و الربع الخالي وعمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة وغبار متفاوت.

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أحدث التعليقات

سلطان
لماذا الأبتعاث لأمريكا انها العدوة الأكبر لنا خاصة انظرو هذا خالد الدوسري وقبل تركي الحميدان والخافي اعظم في السجون في مناطق العالم التي تحتلها امريكا نسأل ان يورينا فيهم عجايب قدرته اللهم اجعل دائرة السؤ عليهم وعلى جميع حكام اعداء الأسلام
سلطان
لماذا الأبتعاث لأمريكا انها العودة الأكبر لنا خاصة انظرو هذا خالد الدوسري وقبل تركي الحميدان والخافي اعظم في السجون في مناطق العالم التي تحتلها امريكا نسأل ان يورينا فيهم عجايب قدرته اللهم اجعل دائرة السؤ عليهم وفي جميع حكام اعداء الأسلام
هلالي نت
قال بنت النصر النصر اكبر منك ياتافه من ردك الوقح
هلالي نت
ههههههههه بنت النصر والله من ....... عندك
A.awad
هم تعودو على الخليجيين أغبياء يكبّـون من ها المليارات الدولارات في لبنان من زمااااان وتخسر ويكبون ووو الخليجيين أعطاهم الله هذا البترول صارو يكبون فلوسه في كل حدب وصوب حتى أستغبونا العالم ...!!!

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