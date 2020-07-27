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شقيق شاب الطيران المظلي المتوفي: كان يستعد لعقد قرانه بعد العيد

Time منذ ساعة
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شقيق شاب الطيران المظلي المتوفي: كان يستعد لعقد قرانه بعد العيد

الطائف (صدى):
على خلفية العثور على جثة الشاب أمين السفياني، في جبال الهدا بالطائف، أوضح شقيقه تفاصيلا جديدة.

وأوضح شقيق السفياني، أن الأجواء التي حلق فيها أخاه بطائرته الشراعية أثناء ممارسته هواية الطيران المظلي، خذلته بعدما اشتدت الرياح فيها، حيث انقطع الاتصال عنه.

وأشار إلى أن شقيقه كان يستعد لعقد قرانه بعيد عيد الأضحى المقبل، لكن القدر كان له رأي آخر.

يذكر أن فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، عثر أول أمس السبت، على جثة شاب الطيران المظلي متوفيًا أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد ساعات بحث متواصلة بدأت من مساء الجمعة.

وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر؛ لتتغير الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ ليسقط أسفل الجبل.

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أحدث التعليقات

سلطان
لماذا الأبتعاث لأمريكا انها العدوة الأكبر لنا خاصة انظرو هذا خالد الدوسري وقبل تركي الحميدان والخافي اعظم في السجون في مناطق العالم التي تحتلها امريكا نسأل ان يورينا فيهم عجايب قدرته اللهم اجعل دائرة السؤ عليهم وعلى جميع حكام اعداء الأسلام
سلطان
لماذا الأبتعاث لأمريكا انها العودة الأكبر لنا خاصة انظرو هذا خالد الدوسري وقبل تركي الحميدان والخافي اعظم في السجون في مناطق العالم التي تحتلها امريكا نسأل ان يورينا فيهم عجايب قدرته اللهم اجعل دائرة السؤ عليهم وفي جميع حكام اعداء الأسلام
هلالي نت
قال بنت النصر النصر اكبر منك ياتافه من ردك الوقح
هلالي نت
ههههههههه بنت النصر والله من ....... عندك
A.awad
هم تعودو على الخليجيين أغبياء يكبّـون من ها المليارات الدولارات في لبنان من زمااااان وتخسر ويكبون ووو الخليجيين أعطاهم الله هذا البترول صارو يكبون فلوسه في كل حدب وصوب حتى أستغبونا العالم ...!!!

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