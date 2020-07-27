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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 6 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

العامريه
ارجوا من الله ثم منكم عدم دراسة الموضوع من اصله لانه لا فائده من ذلك و مخالف لرغبة اغلب الاهل ونرجوا دراسة الدراسة عن بعد و الغاء العمر وسنة الشهاده لدخول الكبار للجامعات بدل من دراسة الجوالات وشكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير
العامريه
ليش ما نفع لانه من اول ما كان مفعل فاكيد طبعا حنواجه صعوبات و اغلبهم بالاهل ما كانوا ما خذينها جد لأنهم استصعب ها نفكر بالتخرج والصحه التخرج ولا نمرض ونموت خذوا بالاسباب ما بيصير شي ان خلوها عن بعد بدل توقيفها
ابو سلطان
الحين انا صورت كلامك والخبر وراح ارسله للادارة القانونيه بنادي النصر وان شاء الله خير انا اتحدى لو انت نصراوي
العامريه
ههههههه وربي انك صادقه 😂
العامريه
قلهم يفعلوا طيب قرار التعليم عن بعد واحنا ما نحضرهم هذا اذا حضرناهم اصلا للمدرسة 😏 أولادنا بالدنيا

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