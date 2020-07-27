بالفيديو..وليد الفراج: " الحمد لله أنني لست رئيس اتحاد الكرة عقول مليئة بالميول "

ماجد محمد (صدى):
ظهر الإعلامي وليد الفراج في مقطع فيديو تحدث خلاله عن ما يشهده الوسط الرياضي ونظر البعض للمصلحة الشخصية فقط وليس العامة.
وقال الفراج: " وش السالفة بشوف ردود الفعل مع الأسف صار الطرح في الساحة الرياضية على حسب مصلحتي إذا مصلحتي فيها مطر ندعي بنزول المطر " .
وتابع: وسط رياضي يعني الله يعين الحمد لله أنني لست رئيسا لاتحاد الكرة، لأنك تتعامل مع جروبات لا تعنيهم مصلحة العامة للدوري فريقنا فقط خفف تعصبك ".
وعلق الفراج على المقطع المنشور عبر حسابه قائلا: " ما صديقنا إلا فريقنا، الحمدلله أنني لست رئيسًا لاتحاد كرة القدم لأنني لن اتناقش مع عقول مليئة بالميول والعواطف فقط بل ستواجه حملات وتيارات تتحرك بطرف أصبع أحدهم ".