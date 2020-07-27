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كوثر الأربش: مضت على المرأة سنوات من الجهل دون أن تشعر أبدًا بأنها عاطلة

Time منذ ساعة
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كوثر الأربش: مضت على المرأة سنوات من الجهل دون أن تشعر أبدًا بأنها عاطلة

الرياض (صدى):
ألقت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش الضوء على ما تعايشه المرأة بالمملكة اليوم، من تمكين.

وقالت الأربش إن النساء في عصر التمكين انقسموا لثلاث فئات، الأولى غير مستوعبة لمساحة التمكين المتاحة لها، ما زالت تدور في مساحة صغيرة، والثانية استفادت فعليًا بطرق عملية وحكيمة من هذه التغييرات الكبرى.

وأشارت في مقالها بـ " الجزيرة " إلى أن الفئة الثالثة من النساء لم تتمكن من التفريق بين التمكين وبين البدائية، بدلاً من الاستفادة من تلك القرارات، وأصبحت تدعو للانفلات الكامل من المسؤولية تجاه نفسها والأسرة والمجتمع.

وتابعت: " لم يكن ينطبق مفهوم البطالة علينا، فمضت على المرأة سنوات من الجهل كمستهلكة وعبء على الأسرة دون أن تشعر أبدًا بأنها عاطلة ".

وأضفات:" نحن بحاجة لمنبر جديد، ينشر قيم ومفاهيم وأسس عالم لتمكين المرأة، ويحصنها من دعاة الانجراف نحو أي فكر متطرف ".

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أحدث التعليقات

العامريه
ارجوا من الله ثم منكم عدم دراسة الموضوع من اصله لانه لا فائده من ذلك و مخالف لرغبة اغلب الاهل ونرجوا دراسة الدراسة عن بعد و الغاء العمر وسنة الشهاده لدخول الكبار للجامعات بدل من دراسة الجوالات وشكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير
العامريه
ليش ما نفع لانه من اول ما كان مفعل فاكيد طبعا حنواجه صعوبات و اغلبهم بالاهل ما كانوا ما خذينها جد لأنهم استصعب ها نفكر بالتخرج والصحه التخرج ولا نمرض ونموت خذوا بالاسباب ما بيصير شي ان خلوها عن بعد بدل توقيفها
ابو سلطان
الحين انا صورت كلامك والخبر وراح ارسله للادارة القانونيه بنادي النصر وان شاء الله خير انا اتحدى لو انت نصراوي
العامريه
ههههههه وربي انك صادقه 😂
العامريه
قلهم يفعلوا طيب قرار التعليم عن بعد واحنا ما نحضرهم هذا اذا حضرناهم اصلا للمدرسة 😏 أولادنا بالدنيا

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