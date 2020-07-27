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ابن مساعد: شمس إنجازات المؤسس لا يحجبها حقد موسوس ولا كذب مدلّس

Time منذ 28 دقيقة
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ابن مساعد: شمس إنجازات المؤسس لا يحجبها حقد موسوس ولا كذب مدلّس

الرياض (صدى):
قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن الملك عبد العزيز رحمه الله، " صنع بعون الله هو ورجاله من أبناء هذا البلد أنجح وأعظم وحدة في العصر الحديث وقاتل وجاهد وخاض المعارك لتحقيق هذه الوحدة " .

وتابع: " ألّف القلوب ووحد الغايات وأرسى الأمن والإستقرار في دولة كبيرة مترامية الأطراف هي المملكة العربية السعودية وكل هذا قبل ظهور النفط " .

وأضاف: " شمس إنجازاته لا يحجب نورها حقد موسوس ولا كذب مدلّس ولا شتائم مفلس، أعزه الله ووفقه وأيده بنصره وآتاه ملكًا عظيمًا ومجدًا تليدًا يسر المحب ويغيظ الكاره،رحمه الله ورحم رجاله وجزاهم عنّا خيرًا وأعلى منزلتهم في الآخرة أكثر مما أعلاها في الدنيا، يعرف قدره كل خبير ولا يشتمه إلّا حقير ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
نصراوي سابق
كتبنا وكتبنا وزعل النصراويه بسبب تصرفات إدارات النصر السابقة والحاليه ، بسبب توقيع عقود والخزينة فارغة وتنتظر الشحاذة من عضو أو شخصية رياضية غنية ، وهذه الإدارات لا تلتزم بها بدفع الرواتب والمستحقات وتماطلهم إلى إنتهاء عقودهم ومن ثم طردهم من دخول النادي وسحب منازلهم والامتيازات وكل إدارة تترك المديونيه إلى الإدارة التي تليها .. الموضوع بكل صراحة ليس التزام بل احتيال ونصب ويسيء هذا لسمعتنا بالخارج للأندية السعودية وليس النصر ، هل تتدخل وزارة الرياضة وتمنع النصر من توقيع عقود جديدة حتى تسدد ما عليها للجميع ، وان تضع ضمان بنكي لمبلغ كبير تحت تصرف الوزارة عند توقيع العقود ..
ابو عمار
لعنة الله عليها المجرمه
ابو عمار
الله يكون بعونها
ابو عمار
ارتفاع الاسعار ليس بغريب وهذا حال السوق كل عام لذلك يجب ان يكون عند الناس وعي ويتركون الاضحيه اذا سعرها مرتفع وليس ملزم بالاضحيه كل عام والاضحيه فدي عن الحي وصدقه للميت فلو الناس تركو الاضحيه هذا العام ستنزل الاسعار الى المعقول

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