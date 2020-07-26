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« جي دي سي تكنيكس» تنهى تطوير وتركيب نظام اتصالات فضائي بسرعات غير مسبوقة

Time منذ يوم
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« جي دي سي تكنيكس» تنهى تطوير وتركيب نظام اتصالات فضائي بسرعات غير مسبوقة

حامد العمري (صدى):
أعلنت مجموعة ماز السعودية عن أن شركة جي دي سي تكنيكس - إحدى شركات مجموعة ماز السعوديه - أتمت أعمال تطوير نظام فالكون ٣٠٠ للإتصالات الفضائية.

ويمثل هذا النظام الجيل القادم من تقنية الاتصالات الفضائية، فقد تم تركيب واختبار وترخيص النظام من هيئة الطيران الفدرالي الأمريكي على طائرة من طراز بوينج ٧٣٧ لأحد عملاء الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق النظام سرعات إتصال بين الطائرة والأقمار الصناعية تجاوزت ستة أضعاف السرعات المتاحة حاليا؛ كما أن النظام يتميز بقدرته على التواصل مع تقنيات الأقمار الصناعية المستقبلية المتوقع أن يبدأ بتشغيلها خلال السنوات القادمة مما يضمن لشركات الطيران تواؤما تاما مع تقنيات أنظمة الأقمار الصناعية المستقبلية. كما تم تصميم هوائي الاتصال بحيث يكون أكثر إنسيابيه بنسبة ٤٠% و اقل وزناً بنسبة ٣٠% عن التقنيات المستخدمة حاليا مما يساهم في توفير تكلفة الوقود لشركات الطيران.

وقال المهندس محمد بن حمد الزير رئيس مجلس إدارة مجموعة ماز السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة جي دي سي تكنيكس "من ضمن استراتيجيات المجموعة تطوير حلول تقنية للسوق العالمية كجزء من جهد متواضع نقوم به لنكون فاعلين في رؤية المملكة ٢٠٣٠ المباركة؛ لذلك نحن في مجموعة ماز نفتخر بهذا الإنجاز الذي حققته شركة جي دي سي تكنيكس احدي شركات مجموعتنا، كذلك ومن ضمن مبادرة مجموعة ماز لتوطين تقنيات تطورها المجموعة للسوق العالمية، فنحن نعمل حاليا على توطين هذة التقنية في المملكة العربية السعودية "

و أضاف الزير "يتميز نظام الفالكون ٣٠٠ بأنة حقق سبق عالمي بتجاوز سرعة ١٥٠ مليون معلومة في الثانية الواحدة (Mega Bit per Second 150) للإتصال الفضائي بين الطائرة و القمر الصناعي وهذه السرعة تعادل أكثر من ستة أضعاف أعلى السرعات المتوفرة حاليا؛ و نحن في مجوعة ماز لن نتوقف عند هذا الإنجاز بل بدأنا في تطوير الجيل الثاني من النظام فهدفنا أن نكون أول شركة على مستوى العالم تتجاوز سرعة مليار معلومة بالثانية (One Giga Bit per Seconds ) للإتصال الفضائي بين الطائرة و القمر الصناعي"

الجدير بالذكر أنه خلال مرحلة تجريب النظام تم إجراء اجتماع مرئي شارك فيه أفراد من ثلاث قارات (المملكة العربية السعودية وأوربا وأمريكا الشمالية) و في نفس الوقت تم تشغيل عدد من الأجهزة لتحميل مواد إعلامية و ترفيهيه و كذلك بث مباشر من مواقع إخبارية و ترفيهيه مختلفة من شبكه الانترنت بتقنية الـ 4K، وعملت جميع هذه الأنظمة بسلاسة وبوضوح كامل، و شهد هذا الاختبار مسؤولين تنفيذيين من كبار عملاء الشركة.

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. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .🌦.
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه. جَــنَث على نفــسيها قـراقـــــــش .😂.
نصراوي سابق
فالح القحطاني كاذب وبنقل كلام غير صحيح . وهو معروف عنه بنقل معلومات غير حقيقيه . ويتنافس مع عبدالعزيز المريسيل بأختراع القصص والكذب ...................
. راعــي الـددســـن .
ماهـو يمكن إلا أكـــيد خكـيري و خـورونـــق ومتعــوِده دايــماً .😅.
أبو عبد الرحمن ✍️
بعض العوائل البريطانية همج ورعاع

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