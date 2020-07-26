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حاج من جزر القمر: سنذهب إلى مكة يوم السابع ولكنني أرى ذاك اليوم بعيدًا «فيديو» 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1851
حاج من جزر القمر: سنذهب إلى مكة يوم السابع ولكنني أرى ذاك اليوم بعيدًا «فيديو» 

مكة المكرمة (صدى):
قال سيف الدين حاج من جزر القمر يقيم في المملكة لدراسة اللغة العربية:" سنذهب إلى مكة يوم السابع، ولكنني لشدة اشتياقي أرى ذاك اليوم بعيدًا ".

وأضاف سيف الدين:" كنا نتصور أننا سنحج واستعجل الذهاب إلى مكة "، لافتا:" عندي شوق للوصول إلى هذه الأماكن في أقرب وقت ".

وأوضح سيف الدين:" موافقين المبدئية للذهاب في هذه السنة إلى الحج "، مضيفا:" يدرس سيف الدين اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ".

وتابع سيف الدين:" اتصلت بالوالدة والوالد والأقارب وأدخلهم السرور وهنئوني بسبب قرب رؤيتي الأماكن التي مر عليها  النبي صلي الله عليه وسلم ".

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب إشـلحي هـدومك وتعالي الإسـتراحه وراح تاخذين شهادة البكلوريا .
محمد
غلطان يابن نافل المولد ليس اللاعب اللى يطمح فيه الزعيم سريع اللاعب ولكن ليس راس حربه صريح لا تضحي بالنجوم مثل العابد والحافظ وباهبري يحتاج الصبر عليه راي غظ النظر عن المولد ولن تندم ابدا
. راعــي الـددســـن .
ســــــــــبحان الله لا إلـــلاه إلـــلا الله .
. راعــي الـددســـن .
ياســــــــــبحان الله .
صراحه
كذابين حسبي الله عليهم

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