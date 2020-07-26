قلق في المغرب والجزائر بسبب عودة «كورونا» وزيادة الإصابات بشكل مفاجيء

وكالات (صدى):
أغلقت السلطات المغربية، اليوم الأحد، إغلاق عدد من المدن، مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها، إضافة إلى قيام الجزائر بإغلاق مداخل العاصمة أمام القادمين إليها من المحافظات.
وواصل الفيروس في المغرب والجزائر انتشاره بشكل متصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربية أنه“بعد الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بكورونا، خلال الأيام الأخيرة في عدد من المحافظات، تقرر حظر التجول، ومنع التنقل من وإلى مدن: طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات، ومراكش“.
وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية ، تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و156 حالة شفاء، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي الجزائر سجلت اليوم 593 إصابة جديدة بهذا الفيروس ”كوفيد 19″، و9 حالات وفاة، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.
وسجلت الجزائر منذ تفشي الوباء، أكثر من 27 ألف إصابة بالفيروس.