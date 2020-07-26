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قلق في المغرب والجزائر بسبب عودة «كورونا» وزيادة الإصابات بشكل مفاجيء

Time منذ ساعة
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قلق في المغرب والجزائر بسبب عودة «كورونا» وزيادة الإصابات بشكل مفاجيء

وكالات (صدى):
أغلقت السلطات المغربية، اليوم الأحد، إغلاق عدد من المدن، مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها، إضافة إلى قيام الجزائر بإغلاق مداخل العاصمة أمام القادمين إليها من المحافظات.

وواصل الفيروس في المغرب والجزائر انتشاره بشكل متصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربية أنه“بعد الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بكورونا، خلال الأيام الأخيرة في عدد من المحافظات، تقرر حظر التجول، ومنع التنقل من وإلى مدن: طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات، ومراكش“.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية ، تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و156 حالة شفاء، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الجزائر سجلت اليوم 593 إصابة جديدة بهذا الفيروس ”كوفيد 19″، و9 حالات وفاة، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

وسجلت الجزائر منذ تفشي الوباء، أكثر من 27 ألف إصابة بالفيروس.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب إشـلحي هـدومك وتعالي الإسـتراحه وراح تاخذين شهادة البكلوريا .
محمد
غلطان يابن نافل المولد ليس اللاعب اللى يطمح فيه الزعيم سريع اللاعب ولكن ليس راس حربه صريح لا تضحي بالنجوم مثل العابد والحافظ وباهبري يحتاج الصبر عليه راي غظ النظر عن المولد ولن تندم ابدا
. راعــي الـددســـن .
ســــــــــبحان الله لا إلـــلاه إلـــلا الله .
. راعــي الـددســـن .
ياســــــــــبحان الله .
صراحه
كذابين حسبي الله عليهم

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