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وزارة التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً

Time منذ 28 دقيقة
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وزارة التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً

الرياض (صدى):
أسندت وزارة التعلیم، 315 مشروعاً من مشاریعها التعلیمیة إلى شركة تطویر للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتضمن معالجة237 مشروعاً متعثراً، وإعادة برمجة60 مشروعاً متعثراً حسب دراسة السعة والطلب، حيث تضم إجمالاً 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت منطقة الریاض 66 مشروعاً، والمنطقة الشرقیة 61 مشروعاً، ومكة المكرمة 60 مشروعاً ومنطقة المدينة المنورة 45 مشروعاً، ومنطقة عسیر 24 مشروعاً، ومنطقة جازان 17 مشروعاً، إضافة إلى 15 مشروعاً في منطقة تبوك، و8 مشاريع في منطقة القصیم، و8 مشاريع في منطقة الباحة، و5 مشاريع في منطقة حائل، و3 مشاريع في منطقة الجوف، ومشروعين في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية مشروع واحد.

ویغطي 60 مشروعاً من تلك المشاريع احتیاج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من ملیار وأربعمائة وسبعة وسبعين ملیون ریال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعلیمیة الصینیة بتكلفة بلغت أكثر من 450 ملیون ریال.

وتمثل 237 مشروعاً؛ مجموع المشاریع المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعلیمیة بتكلفة بلغت أكثر من 2 ملیار و 722 ملیون ریال، فيما یتراوح إجمالي عدد المباني التعلیمیة في المشروعات المسندة 414 مبنى تعلیمیاً تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.

ویأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعلیم ممثلةً بوكالة المشاریع والصیانة؛ استعداداً للعام الجدید 1442‪ وذلك بتهیئة العدید من المشروعات لخدمة العملیة التعلیمیة، وتوفیر المباني المدرسیة وتشغیلها وصیانتها وتحدیثها وتطویرها؛ لخدمة الطلاب والطالبات في جمیع مناطق ومحافظات المملكة٠

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ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليتز ..
. راعــي الـددســـن .
ما ســـقط إلا فتـــح البـاب وإنتـــحر .😨.
ابو محمد 😎 ✍️
انه فهد شجاع وجوعان .. ولكنهه بارد وجه وتعبان ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه. إلحـق لا تلحـــق .
واضح*** وصريح***
الله يشفي المصابين ويرحم المتوفين ..

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