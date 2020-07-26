الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي ينجح في التجديد مع ياسر المسيليم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1529
الأهلي ينجح في التجديد مع ياسر المسيليم

ماجد محمد (صدى):
أعرب قائد فریق نادي الأھلي، حارس المرمى یاسر المسیلیم موافقته على تجدید عقده 3 سنوات، مشترطا تسلم مستحقاته السابقة البالغة 3 ملایین و500 ألف.

وكان المفاوض الأھلاوي عرض على المسیلیم ملیونا ونصف الملیون ریال عن كل موسم، ووافق اللاعب دون تردد لرغبتھ في إنھاء مسیرته في نادیه على أن یتم التوقیع بعد تسلم مستحقاتھ السابقة.

وتلقى المسیلیم عروضا خلال ھذه الفترة بقیمة تصل إلى 3 ملایین في الموسم الواحد إلا أنھ علق كل العروض على أمل إیجاد حلول لتجدید عقده مع نادیھ، حیث تلعب رغبة اللاعب في إنھاء مسیرتھ مع النادي دورا كبیرا في اتخاذ قراره.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليتز ..
. راعــي الـددســـن .
ما ســـقط إلا فتـــح البـاب وإنتـــحر .😨.
ابو محمد 😎 ✍️
انه فهد شجاع وجوعان .. ولكنهه بارد وجه وتعبان ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه. إلحـق لا تلحـــق .
واضح*** وصريح***
الله يشفي المصابين ويرحم المتوفين ..

أخر الأخبار

إليكِ أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة نضرة
إليكِ أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة نضرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1205
تصور مع الحلال
تصور مع الحلال
Time منذ 24 دقيقة Views 368
«التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 3641 مركبة  HAVAL H6 موديل 2020
«التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 3641 مركبة  HAVAL H6 موديل 2020
Time منذ 24 دقيقة Views 1208
هذه عقوبة عدم ارتداء الكمامة
هذه عقوبة عدم ارتداء الكمامة
Time منذ 25 دقيقة Views 318
وزارة التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً
وزارة التعلیم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً
Time منذ 28 دقيقة Views 1418
خطوات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة للمقيمين خارج المملكة عبر «أبشر»
خطوات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة للمقيمين خارج المملكة عبر «أبشر»
Time منذ 30 دقيقة Views 1525
الأهلي ينجح في التجديد مع ياسر المسيليم
الأهلي ينجح في التجديد مع ياسر المسيليم
Time منذ 31 دقيقة Views 1529
تفاصيل مبكية حول وفاة شقيقين من جازان في يومين متتاليين  
تفاصيل مبكية حول وفاة شقيقين من جازان في يومين متتاليين  
Time منذ 36 دقيقة Views 2335
بالفيديو.. قصة مؤثرة لثمانيني من عسير يمارس التجارة بمحله الصغير 
بالفيديو.. قصة مؤثرة لثمانيني من عسير يمارس التجارة بمحله الصغير 
Time منذ 48 دقيقة Views 1836
تراشق بالألفاظ من جديد بين ترامب ورئيسة الكونجرس
تراشق بالألفاظ من جديد بين ترامب ورئيسة الكونجرس
Time منذ 48 دقيقة Views 1721