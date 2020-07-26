الأهلي ينجح في التجديد مع ياسر المسيليم

ماجد محمد (صدى):
أعرب قائد فریق نادي الأھلي، حارس المرمى یاسر المسیلیم موافقته على تجدید عقده 3 سنوات، مشترطا تسلم مستحقاته السابقة البالغة 3 ملایین و500 ألف.
وكان المفاوض الأھلاوي عرض على المسیلیم ملیونا ونصف الملیون ریال عن كل موسم، ووافق اللاعب دون تردد لرغبتھ في إنھاء مسیرته في نادیه على أن یتم التوقیع بعد تسلم مستحقاتھ السابقة.
وتلقى المسیلیم عروضا خلال ھذه الفترة بقیمة تصل إلى 3 ملایین في الموسم الواحد إلا أنھ علق كل العروض على أمل إیجاد حلول لتجدید عقده مع نادیھ، حیث تلعب رغبة اللاعب في إنھاء مسیرتھ مع النادي دورا كبیرا في اتخاذ قراره.