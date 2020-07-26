تراشق بالألفاظ من جديد بين ترامب ورئيسة الكونجرس

واشنطن (صدى):
عاد الصراع من جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي.
ووصف ترامب ، "بيلوسي" بأنها مجنونة؛ حيث قال في منشور له: “قالت نانسي بيلوسي المجنونة إنني ارتكبت خطأ عندما منعت الأشخاص من الصين المصابة من دخول للولايات المتحدة الأمريكية في يناير”.
وأضاف: تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، بينما كانت ترقص في شوارع الحي الصيني في أواخر فبراير. اتفق معها بايدن، لكن سرعان ما اعترف أنني على حق!".
وجاء تعليق ترامب بعد أن وصفت بيلوسي، قبل أيام له بأنه فيروس كورونا؛ حيث قالت في مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن تعليقات الرئيس اليوم تظهر أنه اعترف بالأخطاء التي ارتكبها واعترف بأن هذه ليست خدعة، بل وباء تفاقم بالفعل في معظم أنحاء العالم".