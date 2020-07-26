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متحدث الأمن العام: لا مكاتب أو شركات أو حملات خلال حج هذا العام

Time منذ 52 دقيقة
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متحدث الأمن العام: لا مكاتب أو شركات أو حملات خلال حج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هدف الطوق الأمني حول المشاعر هو المحافظة على سلامة الحجاج.

وأضاف في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه لن يكون هناك مكاتب ولا شركات ولا حملات خلال حج هذا العام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليتز ..
. راعــي الـددســـن .
ما ســـقط إلا فتـــح البـاب وإنتـــحر .😨.
ابو محمد 😎 ✍️
انه فهد شجاع وجوعان .. ولكنهه بارد وجه وتعبان ..
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه. إلحـق لا تلحـــق .
واضح*** وصريح***
الله يشفي المصابين ويرحم المتوفين ..

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