الجزيرة تهجم بـ«مخالبها» على رئيس تونس بعد صدامه مع «النهضة»

وكالات (صدى):
بدأت الجزيرة القطرية في ممارسة هوايتها المفضلة بعد أن لاحظت صدام الرئيس التونسي قيس سعيد مع الإخوان في تونس.
وفتحت جزيرة الشيطان النار على الرئيس التونسي الذي تعرض لهجوم إعلامي حاد، من قبل صحفيين في قناة الجزيرة، وكتاب عرفوا بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين.
وكان "قيس" كشف في لقاء مع النهضة عن تلاعب في ملف بالمحكمة الابتدائية بتونس لإبعاد تهمة إهدار المال العام عن ابنة وزير النقل المقال أنور معروف، القيادي البارز في الحركة؛ حيث أحرج الرئيس التونسي جماعة الإخوان.
وقال الصحفي في قناة الجزيرة، أحمد منصور في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أصبح الشعب التونسي يتلقى صدمة بعد أخرى من الرئيس قيس سعيد"
وأضاف: ”لايكفى أن تختار رئيسا لا تعرف عنه شيئا سوى أنه يتحدث اللغة العربية ويزخرف كلماتها ليحقق طموحاتك وإلا فإن أردوغان يتحدث التركية ومهاتير يتحدث لغة المالاى لكنهم نهضوا بأممهم وحققوا آمال وطموحات شعوبهم ترقبوا مزيدا من الصدمات؟“.
وفي الصدد ذاته بدأ فيصل القاسم تلويث صورة الرئيس التونسي بكلماته الزائفة.