الأعداد السابقة للصحيفة

ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف

Time منذ 22 دقيقة
Views 1446
ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف

سكاكا (صدى):
شهد "مستشفى النساء والولادة والأطفال" بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع لـ"المستشفى" في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والإحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت صحة الجوف أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس (كورونا) والحمد لله ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمــهم ويجــعل مثــواهم الجــنه .
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه ياربب صدقق
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه
ابو محمد 😎 ✍️
اثاريه كذا صورني وانا اسوق ..
مرعب
قياس حرارة كله كذب توقع في دائر حكومية عند الباب يقاس حرارة كلهم يقول سليم بعد فترة كله اصابات كورونا عن طريق مسحة يطلع

أخر الأخبار

السجن 15 عامًا لأب اغتصب ابنته القاصر
السجن 15 عامًا لأب اغتصب ابنته القاصر
Time منذ 6 دقائق Views 106
الجزيرة تهجم بـ«مخالبها» على رئيس تونس بعد صدامه مع «النهضة»
الجزيرة تهجم بـ«مخالبها» على رئيس تونس بعد صدامه مع «النهضة»
Time منذ 8 دقائق Views 1270
شاهد.. لحظة انفجار معسكر الصقر 
شاهد.. لحظة انفجار معسكر الصقر 
Time منذ 19 دقيقة Views 1274
أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة
أمطار رعدية وأتربة على مكة المكرمة
Time منذ 20 دقيقة Views 1168
ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف
ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف
Time منذ 22 دقيقة Views 1446
الى وين وصل الغش في الحلال
الى وين وصل الغش في الحلال
Time منذ 22 دقيقة Views 420
انكتب له عمر جديد
انكتب له عمر جديد
Time منذ 23 دقيقة Views 255
أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي وهبوط بورنموث وواتفورد
أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي وهبوط بورنموث وواتفورد
Time منذ 29 دقيقة Views 1364
مواطن يشتكي من ارتفاع أسعار الأضحية التي وصلت إلى 2200 ريال
مواطن يشتكي من ارتفاع أسعار الأضحية التي وصلت إلى 2200 ريال
Time منذ 36 دقيقة Views 1769
كيفية الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة
كيفية الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة
Time منذ 45 دقيقة Views 1522