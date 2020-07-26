أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي وهبوط بورنموث وواتفورد

وكالات (صدى):
رافقت فرق أندية بورنموث ، وواتفورد ، الأحد نورويتش سيتي للهبوط من دوري الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى.
وهبط فريقا بورنموث وواتفورد باحتلالهما المركزين الثالث من القاع وقبل الأخير على الترتيب في جدول البطولة ولكل فريق 34 نقطة، فيما نجا أستون فيلا من الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر (الرابع من القاع).
وبقي أستون فيلا في المسابقة، بعد تعادله 1- 1 مع مضيفه ويستهام يونايتد، بينما هبط بورنموث رغم فوزه الكبير 3 - 1 على مضيفه إيفرتون، وواتفورد الذي خسر 2 -3 أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الثامنة والثلاثين(الأخيرة) للدوري الإنجليزي.