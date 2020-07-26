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آلية تجديد جواز السفر عبر " أبشر " 

Time منذ ساعة
Views 1905
آلية تجديد جواز السفر عبر " أبشر " 

عادل الحربي (صدى):
كشفت منصة أبشر، عن آلية تجديد جواز السفر عبر المنصة، وجاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمنصة الذي قال فيه:" لم أتمكن من تجديد جواز السفر لبعض أفراد الأسرة عبر أبشر "

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه يمكن تجديد جواز السفر، لأفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا بدون حجز موعد من خلال خدمة المواعيد.

ولفتت إلى أنه في حال تجاوز عمر أفراد الأسرة 21 عامًا، يتم تنفيذ الخدمة من خلال حسابهم الشخصي في منصة أبشر، داعية المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر، لسداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمــهم ويجــعل مثــواهم الجــنه .
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه ياربب صدقق
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه
ابو محمد 😎 ✍️
اثاريه كذا صورني وانا اسوق ..
مرعب
قياس حرارة كله كذب توقع في دائر حكومية عند الباب يقاس حرارة كلهم يقول سليم بعد فترة كله اصابات كورونا عن طريق مسحة يطلع

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